44 рязанца с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

Состояние 44 рязанцев, госпитализированных с коронавирусом, оценивается медиками как тяжёлое. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Всего на 16 часов 4 мая в больницах Рязани находятся 236 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 13 детей.
Семь человек в возрасте от 58 до 83 лет сейчас подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Состояние 192 госпитализированных врачи оценивают как удовлетворительное и средней тяжести. Остальным заразившимся госпитализация не требуется, болезнь у них протекает в лёгкой форме.
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