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39 рязанцев с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

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Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

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На 5 мая в больницах Рязани находятся 242 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 13 детей. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Большинство пациентов – 203 человека – находятся в удовлетворительном, либо в состоянии средней тяжести. 39 пациентов в тяжёлом состоянии. 

Шестеро заражённых подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Их возраст – от 58 до 83 лет.

Выздоровели 88 человек. 

Остальные заражённые проходят лечение дома, госпитализация им не требуется.

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