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Понедельник, 10 мая, 2021
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Ряд костромичей не возьмут на работу без прививки от коронавируса

Никита Брыкин
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Жители Костромской области жалуются, что некоторые работодатели требуют в обязательном порядке сделать прививку от коронавируса под страхом увольнения, пишет портал «Kostroma.Today».

В региональном департаменте здравоохранения напомнили о добровольном характере вакцинации. Однако с декабря прошлого года ее внесли в календарь прививок по эпидемическим показаниям.

«Отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме граждан на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями», — рассказали в ведомстве.

В этот список включили работников школ, детских садов, больниц, занятых в сфере лесозаготовок и других. Им придется вакцинироваться, чтобы продолжать работать или трудоустроиться.

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