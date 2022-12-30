Руководство Рязанского УМВД проверили личный состав накануне новогодних праздников

Начальник полиции УМВД России по Рязанской области полковник полиции Дмитрий Григорьев со своим заместителем по охране общественного порядка полковником полиции Сергеем Сорокиным проверили личный состав структурных, строевых подразделений и территориальных органов МВД России на районном уровне. Руководители проверили экипировку и знание сотрудниками законодательных основ службы по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности, и их готовность к несению службы в период праздничных мероприятий. Проинспектировали оснащенность и исправность служебного автотранспорта.

Также руководители объехали и проверили подразделения полиции в городе Рязани и в районах Рязанской области. Были проведены строевые смотры сотрудников, проверили служебную технику.

Руководители полицейских подразделений Рязанской области доложили начальнику полиции УМВД Дмитрию Григорьеву о готовности к охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности во время новогодних и рождественских праздничных мероприятий в регионе.