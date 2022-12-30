Пятница, 30 декабря, 2022
7info7

Руководство Рязанского УМВД проверили личный состав накануне новогодних праздников

На главнуюНовости Рязани

Начальник полиции УМВД России по Рязанской области полковник полиции Дмитрий Григорьев со своим заместителем по охране общественного порядка полковником полиции Сергеем Сорокиным проверили личный состав структурных, строевых подразделений и территориальных органов МВД России на районном уровне. Руководители проверили экипировку и знание сотрудниками законодательных основ службы по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности, и их готовность к несению службы в период праздничных мероприятий. Проинспектировали оснащенность и исправность служебного автотранспорта.

Также руководители объехали и проверили подразделения полиции в городе Рязани и в районах Рязанской области. Были проведены строевые смотры сотрудников, проверили служебную технику.

Руководители полицейских подразделений Рязанской области доложили начальнику полиции УМВД Дмитрию Григорьеву о готовности к охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности во время новогодних и рождественских праздничных мероприятий в регионе.

Руководство Рязанского УМВД проверили личный состав накануне новогодних праздников
Руководство Рязанского УМВД проверили личный состав накануне новогодних праздников
Руководство Рязанского УМВД проверили личный состав накануне новогодних праздников
Руководство Рязанского УМВД проверили личный состав накануне новогодних праздников

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/