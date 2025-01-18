Руководители Касимовского округа рассказали о плюсах объединения

С 1 января Касимов и Касимовский район объединились в Касимовский муниципальный округ. Руководители нового округа рассказали о положительных эффектах от объединения, которые почувствуют местные жители.

Положительные изменения для жителей округа

Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов отметил, что объединение имеет множество преимуществ, особенно для сельских населённых пунктов, которые ранее сталкивались с ограниченными возможностями для развития.

Основные плюсы:

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Упрощение управления: Главы сельских администраций теперь стали начальниками территориальных отделов. Это позволяет им оперативно решать возникающие проблемы через главу округа, минуя лишнюю бюрократию. Укрепление управленческого потенциала: Профессионалы будут заниматься подготовкой проектно-сметной документации для ремонтов и строительства социальных объектов. Это повышает шансы на одобрение заявок на участие в федеральных проектах и конкурсах. Увеличение доходной части бюджета: За счёт сокращения издержек, например на выборы (меньше избираемых депутатов), и увеличения доходов бюджет округа стал больше. Эти средства направят на благоустройство населённых пунктов, строительство и ремонт. Инвестиционная привлекательность: Благодаря уменьшению бюрократии и выделению новых земельных участков округ стал более привлекательным для инвесторов. Это приведёт к дополнительным поступлениям в бюджет и созданию новых возможностей для округа. Участие в региональных и федеральных программах: Муниципальный округ может привлекать финансирование на льготных условиях, что ускорит реализацию социальных и инфраструктурных проектов.

Упрощение для жителей

Председатель Думы Касимовского муниципального округа Ирина Ганина подчеркнула, что объединение также упростит жизнь местным жителям.

Ключевые изменения:

Общий бюджет: Объединение позволит финансировать ремонт дорог, зданий и спортивных объектов в тех поселениях, где нет собственного производства и, соответственно, налоговых поступлений.

Объединение позволит финансировать ремонт дорог, зданий и спортивных объектов в тех поселениях, где нет собственного производства и, соответственно, налоговых поступлений. Крупные проекты: Округ сможет проводить масштабные проекты, включая капитальный ремонт жилых и нежилых зданий, а также реализацию социальных инициатив.

Округ сможет проводить масштабные проекты, включая капитальный ремонт жилых и нежилых зданий, а также реализацию социальных инициатив. Упрощение обращений: Процедура обращения в органы местного самоуправления станет проще, так как двухуровневая система управления заменена на единый уровень. При этом жители смогут по-прежнему получать справки и другие услуги на местах.

Объединение Касимова и Касимовского района в единый муниципальный округ призвано ускорить развитие территории, улучшить качество жизни жителей и создать более комфортные условия для реализации проектов и привлечения инвестиций.