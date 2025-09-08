Руководителей металлургического предприятия в Рязанской области осудили за неуплату налогов на 217 млн

Руководители металлургического предприятия в Рязанской области получили срок за неуплату налогов на 217 млн. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК России.

В 2018–2020 годах генеральный директор и фактический руководитель металлургического предприятия Рязанской области оформили фиктивные сделки по приобретению товаров и услуг у ряда коммерческих организаций, в действительности они предоставлены не были. Обвиняемые также представили налоговые декларации по НДС за указанные периоды с заведомо ложными сведениями в налоговый орган. В результате махинаций не исчислило и не уплатило НДС на сумму более 217 млн рублей.

Обвиняемые возместили ущерб более 100 млн рублей. Также судом наложен арест на принадлежащее предприятию имущество на сумму более 218 млн рублей.

Подсудимых признали виновными по статье об уклонении от уплаты налогов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Им вынесен приговор в виде 3 лет лишения свободы условно.