Понедельник, 8 сентября, 2025
22.5 C
Рязань
Происшествия

Руководителей металлургического предприятия в Рязанской области осудили за неуплату налогов на 217 млн

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от prostooleh на Freepik

Руководители металлургического предприятия в Рязанской области получили срок за неуплату налогов на 217 млн. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК России.

В 2018–2020 годах генеральный директор и фактический руководитель металлургического предприятия Рязанской области оформили фиктивные сделки по приобретению товаров и услуг у ряда коммерческих организаций, в действительности они предоставлены не были. Обвиняемые также представили налоговые декларации по НДС за указанные периоды с заведомо ложными сведениями в налоговый орган. В результате махинаций не исчислило и не уплатило НДС на сумму более 217 млн рублей.

Обвиняемые возместили ущерб более 100 млн рублей. Также судом наложен арест на принадлежащее предприятию имущество на сумму более 218 млн рублей.

Подсудимых признали виновными по статье об уклонении от уплаты налогов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Им вынесен приговор в виде 3 лет лишения свободы условно.

Самые читаемые материалы

Новости России

Доктор Мясников назвал лекарство, которое убивает больше всего россиян

Врач Александр Мясников предупредил в эфире программы «О самом...
Новости Рязани и области

Элитный «американский» спецназ пытается удержать наступление российских войск

Официальный Киев отказывается признавать потерю позиций, но в украинских пабликах царит уныние.
Новости России

В Подмосковье женщина стреляла из винтовки по дрону, запущенному сыном соседа

Попасть в квадрокоптер женщине не удалось — устройство не получило повреждений. Отец ребёнка подчеркнул, что не стал вступать в конфликт.
Новости России

«Началось»: Сладков указал на две детали после ночных ударов по Украине

Удары по Украине в ночь на воскресенье указывают на...
Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...

Последние новости

Общество

Премию 150 000 рублей получат 18 выпускников Рязанской области

Выплаты получат выпускники, которые достигли максимальных результатов и выбрали для поступления вуз региона.
Кино и ТВ

Слёзы, сговоры, любовь и неожиданные участники: на ТНТ стартует новый сезон шоу «Титаны»

Первые два сезона показали, что до финала помогает дойти не только сила. Важную роль играют поддержка и взаимовыручка, желание идти вперед и, конечно, удача.
Медицина

Вертолёт санитарной авиации доставил рязанца из Московской области в ОКБ

Во время поездки на машине по трассе М-5 «Урал» состояние мужчины резко ухудшилось.
Общество

Рязанцев приглашают на мастер-класс по съемке таинства крещения

На мастер-классе вы узнаете, как проходит Таинство Крещения и что важно знать, чтобы не мешать его совершению, как фотографу не упустить самые существенные и яркие моменты.
Общество

«Горячая линия» по вопросам отопительного сезона 2025-2026 начала работать в Рязанской области

Жители региона смогут сообщить о нарушениях, связанных с отоплением. Горячая линия работает с 9:00 до 18:00.
Новости России

Бойцу СВО помогли восстановить справку о тяжести ранения, без которой не платили

Документ был направлен почтой из военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, однако так и не дошёл до адресата.
Общество

В Рязанской области 1857 жителей получили поддержку в виде социального контракта с начала 2025 года

Такая мера поддержки предоставляется и для приобретения товаров первой необходимости и лекарственных препаратов, другие нужды граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Спорт

Четырём рязанским спортсменам присвоили звания «Мастер спорта России»

Также звание «Заслуженный тренер России» присвоено президенту Федерации борьбы на поясах Рязанской области.