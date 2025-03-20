Руководитель рязанского предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 24 млн рублей

Руководитель рязанского предприятия подозревается в совершении налогового преступления. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

В отношении руководителя предприятия, осуществляющего деятельность по производству цветных металлов, возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

Следствием установлено, что в 2023 году руководитель коммерческой организации, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о налоговых вычетах и расходах в связи оформлением фиктивных сделок по приобретению товаров, работ и услуг у ряда контрагентов, которые в действительности их не поставляли и не оказывали, уклонился от уплаты НДС. Таким образом подозреваемый не выплатил более 24 миллионов рублей.

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Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФНС России по Рязанской области, УФСБ России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области.

По уголовному делу проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В ходе расследования уголовного дела будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.