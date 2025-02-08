Российские военные завершили бои за украинский город Торецк (Дзержинск). Министерство обороны РФ сообщило:

«В результате активных наступательных действий подразделений Вооружённых сил Российской Федерации освобождён город Дзержинск Донецкой Народной Республики.» Об этом пишет aif.ru.

Бои за Торецк завершены

Военные эксперты ранее отмечали, что украинская оборона в Торецке находилась в критическом состоянии. Украинский гарнизон нёс значительные потери, однако продолжал сопротивление, рассчитывая на подкрепление.

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Двумя днями ранее в городе наблюдались интенсивные боевые действия: взрывы, пулемётные очереди, столкновения в районе шахты «Торецкая» и прилегающего террикона. Однако уже тогда сообщалось, что украинским силам остаётся немного времени.

Telegram-канал «Донбасский партизан» ранее писал:

«Российские штурмовые группы уничтожают остатки подразделений ВСУ, пытающиеся удержать позиции.»

Сегодня тот же источник подтвердил, что город полностью перешёл под контроль российских сил.

После боёв

Жители Горловки отмечают, что в районе Торецка, где ранее наблюдались интенсивные артиллерийские удары, сейчас всё затихло.

«С крыши нашего дома был виден Торецк. Там постоянно гремели взрывы, вели огонь артиллерия и танки. А сегодня — тишина», — рассказала жительница Горловки Надежда Васильевна.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с корреспондентом aif.ru подтвердил, что город полностью взят под контроль.

«Противник был окончательно выбит из города. Остатки подразделений ВСУ отступили в северном и западном направлениях.»

По его словам, освобождение Дзержинска открывает возможности для дальнейшего наступления на Красноармейск (Покровск), Славянск и Краматорск.

Отвечая на вопрос о дальнейших военных действиях, Кимаковский отметил, что следующее направление — район Новгородского (Нью-Йорка), где украинские силы продолжают удерживать позиции вдоль трассы Красноармейск — Константиновка.

«С учетом рельефа местности и контроля высот, там можно создать серьёзные трудности для противника», — добавил он.

Также Кимаковский предположил, что следующим городом, который перейдёт под контроль российских сил, станет Часов Яр.

«Противник удерживает микрорайон многоэтажных домов на западе города, но его силы уже охвачены с севера и юга. В ближайшие месяцы, вероятно, этот участок также будет зачищен.»