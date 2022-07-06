Рождество Иоанна Предтечи 7 июля: народные приметы и что нельзя делать

7 июля православная церковь отмечает Рождество Иоанна Предтечи. В этот день христиане вспоминают крестителя Иисуса Христа. По библейскому сюжету, именно Иоанн предсказал появление мессии, а затем крестил его в водах Иордана.

Что нельзя и нужно делать в это праздник? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и обычаи Рождества Иоанна Предтечи. Почему нельзя ругаться на домашних животных?

Так как праздник приходится на Петров пост, нельзя есть мясные продукты и яйца. Однако постящимся даётся послабление: можно съесть немного рыбы и морепродуктов.

Существует запрет на тяжёлый физический труд. День лучше провести не в работе, а в молитве.

Как и в любой другой православный праздник запрещено сквернословить. Нельзя также спорить и выяснять отношения – недобрые слова могут обернуться против вас.

Запрещается 7 июля ругаться на домашних животных – они могут заболеть и умереть.

Народные приметы 7 июля

Пение сверчка на Иоанна Предтечу сулит добрые вести;

Дождливый день – к богатому урожаю;

Если много звёзд на небе, грядёт грибная пора.

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