24.6 C
Рязань
Среда, 6 июля, 2022

Рождество Иоанна Предтечи 7 июля: народные приметы и что нельзя делать

spot_img
7info7

Рождество Иоанна Предтечи 7 июля: народные приметы и что нельзя делать

7 июля православная церковь отмечает Рождество Иоанна Предтечи. В этот день христиане вспоминают крестителя Иисуса Христа. По библейскому сюжету, именно Иоанн предсказал появление мессии, а затем крестил его в водах Иордана.

Что нельзя и нужно делать в это праздник? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и обычаи Рождества Иоанна Предтечи. Почему нельзя ругаться на домашних животных?

Рождество Иоанна Предтечи 7 июля: народные приметы и что нельзя делать

Так как праздник приходится на Петров пост, нельзя есть мясные продукты и яйца. Однако постящимся даётся послабление: можно съесть немного рыбы и морепродуктов.

Существует запрет на тяжёлый физический труд. День лучше провести не в работе, а в молитве.

Как и в любой другой православный праздник запрещено сквернословить. Нельзя также спорить и выяснять отношения – недобрые слова могут обернуться против вас.

Запрещается 7 июля ругаться на домашних животных – они могут заболеть и умереть.

Народные приметы 7 июля

Рождество Иоанна Предтечи 7 июля: народные приметы и что нельзя делать
  • Пение сверчка на Иоанна Предтечу сулит добрые вести;
  • Дождливый день – к богатому урожаю;
  • Если много звёзд на небе, грядёт грибная пора.

Читайте также:

Народные приметы на Ивана Купалу: что нельзя и нужно делать 7 июля

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7