Народные приметы на Ивана Купалу: что нельзя и нужно делать 7 июля

Праздник Ивана Купалы – это дошедший до наших времён отголосок древнейшего праздника летнего солнцестояния. На Ивана Купалу наши предки восхваляли солнце, цветение и плодородие. Считалось, что в Купальскую ночь в гармонии сливаются две противоборствующие, но дающие жизнь стихии – огонь и вода. Именно поэтому самые важные обряды и приметы праздника связаны именно с ними.

История праздника

Раньше этот праздник проводился 21 июня, в самую короткую ночь в году. Наши предки верили – в это время начинает буйствовать нечистая сила, поэтому ни в коем случае нельзя спать. А чтобы отвадить её от людей, нужно веселиться, петь песни и танцевать.

Чуть позже, с приходом на Русь Христианства, в этот праздник добавились новые смыслы. Его стали плотно ассоциировать с именем Иоанна Крестителя, а водные обряды – с крещением Христа. Отсюда и название праздника – Иван Купала.

Традиции и обычаи Ивана Купалы

Разные магические свойства 7 июля приписывают огню. И главное из них – это очищение от болезней и грехов. Самые смелые в Купальскую ночь прыгали через костры, чтобы получить отпущение грехов и продлить молодость. Те, кто не готов к такому подвигу, просто разжигали огонь и водили вокруг него хороводы. Свет и тепло костра способны отогнать нечисть и привлечь в жизнь радость и счастье.

Если через костёр перепрыгнет молодая пара, держащаяся за руки, – будут молодые люди неразлучны до конца жизни. Прыгнувшая через огонь женщина обретает вечную молодость и красоту, мужчина – силу и крепкое здоровье.

Если между двух костров, разведённых в ночь Ивана Купалы, провести скот, весь год животные не будут болеть. Также в Купальских кострах было принято сжигать одежду больных людей, чтобы недуги отступили и не возвращались.

Целебные свойства в ночь на 7 июля, по заветам наших предков, обретает вода. Считалось, что купание в реке, озере или пруду в этот день укрепляет здоровье.

Первой купальской росой обычно умывались молодые девушки. Это нужно для того чтобы сохранить привлекательность и молодость. Мужчинам же купальская роса дарует смелость и силу.

Если выпить воды, которую 7 июля набрали из колодца, можно очиститься от злых помыслов и обрести душевное спокойствие.

Связан праздник Ивана Купалы ещё с одной интересной традицией – поиском цветка папоротника. До сих пор многие верят, что если найти его, обретёшь вечное счастье, несметные сокровища и тайные знания о мире. По легенде, папоротник расцветает лишь на одно мгновение, ровно в полночь перед Иваном Купалой. Нечистые силы всячески препятствуют обретению мифического цветка, пугая искателя, лишая его зрения, памяти и рассудка.

Накануне Ивана Купалы девушки традиционно плетут венки из луговых трав. В венке нужно было ходить весь день, а в ночь на 7 июля пустить плыть по воде. Считалось так: чей венок уплывёт дальше, та будет счастливее всех.

Сила лекарственных трав в эту ночь усиливалась. Поэтому сделанные на Ивана Купалу сборы использовали в особых случаях – при сильной болезни или в периоды душевного неспокойствия.

На Ивана Купалу было принято заготавливать банные веники. Верили, что ветви, срезанные и высушенные в этот день, сохраняли свои целительные свойства целый год.

Народные приметы на 7 июля

Дождь на Ивана Купалу сулит сильную жару, которая продлится до конца лета;

Большая роса 7 июля – к урожаю огурцов;

Звёздное небо сулит наступление грибной поры;

В лесу кукушка кукует – холодную осень предвещает;