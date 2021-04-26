Ровно 35 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС

- Advertisement -

26 апреля 1986 года в 1:23 произошла авария на 4-ом энергоблоке Чернобыльской АЭС, вследствие чего разрушился реактор большой мощности (РБМК-1000) и произошли выбросы огромного количества радиоактивных веществ.

4-й энергоблок был введен в действие в декабре 1983 г. и проработал 3 года. 25 апреля 1986 г. планировалась его остановка на плановый ремонт. При ее подготовке руководство Чернобыльской АЭС приняло решение о проведении давно планируемого испытания реактора. В совокупности нарушения персоналом инструкций по управлению реактором и недостатков РБМК-1000, произошел взрыв реактора с разрушением его активной зоны и интенсивным выбросом в окружающую среду радиоактивных веществ в течение 10 суток.

Радиоактивные выбросы разносились воздушными путями на тысячи километров, приводя к негативному воздействию вредных веществ на окружающую среду и здоровье людей. Загрязнению подверглись 16 областей и три республики России (Мордовия, Татарстан, Чувашия), а также 30 млн человек, проживающих на этих территориях. Кроме того, выбросы, хотя и незначительные, достигли таких европейских государств как: Австрия, Болгария, Венгрия, Италия, Норвегия, Польша, Румыния, Германия, Турция Англия, Финляндия, Греция, Швеция и Югославия.

В процессе минимизации последствий аварии участвовали десятки тысяч лучших ученых и специалистов СССР, были привлечены около 350 тыс. военнослужащих. В первые часы катастрофе не придали особого значения ни в Москве, ни в Киеве. Руководство страны считало, что с возникшей проблемой смогут справиться работники АЭС, однако к пяти часам утра поступило сообщение о пожаре в нескольких локациях станции, а также об одном пропавшем и одном сильно обожженном человеке.

Около 10 часов утра Минэнерго СССР выслало специалистов в Киев для установления причины аварии и помощи в ее ликвидации. Однако к этому времени на станции находят графитовые блоки взорвавшегося реактора, в больницы начинают поступать люди с ожогами, а на самой АЭС обнаруживают места с повышенной долей радиации. В связи с этим 26 апреля около 16:00 из Москвы в Припять вылетает Правительственная комиссия под руководством Б.Е. Щербины (заместителя Председателя Совета Министров СССР) для установления настоящей причины аварии и ликвидации ее последствий.

Примерно за 5 часов спасатели полностью ликвидировали пожар, однако сами получили высокую дозу облучения, а 6 человек так и не удалось спасти.

На случай аварии на ЧАЭС были предусмотрены автоматизированные оповещения, а в случае острой необходимости к проблеме должна была подключиться гражданская оборона из Киевской области. Но из-за крупного масштаба проблемы эти силы не справились с поставленной задачей, а 6 разведывательных машин гражданской обороны быстро вышли из строя из-за радиационного загрязнения. Кроме того, на станции не обнаружилось высокочувствительных приборов для измерения всех видов ионизирующего излучения. Поэтому на момент 26 апреля не была точно установлена реальная картина проблемы. Лишь к утру 27 апреля, с прибытием новых дозоров, удалось выяснить уровень радиации и приступить к эвакуации населения Припяти.

На основе новых данных Правительственная комиссия приняла решение об эвакуации сначала 10-ти, а после 30-ти километровой зоны вокруг ЧАЭС. Правительство планировало вернуть население в места проживания через два месяца, в связи с чем проводилась дезактивация населенных пунктов: снятие грунта, смена крыш и заборов. Помимо городов и сел, работы проводились и на станции.

В 1991 году одни из исследователей пришли к следующим выводам:

Неуправляемость аварийного процесса была достигнута примерно за 20 секунд;

Начало необратимости аварии совпадает с началом сигнала об аварийной остановке реактора;

До начала непоправимости «контрольно-измерительная аппаратура не зафиксировала опасных отклонений параметров энергоблока от установленных значений»;

Непосредственно перед началом аварийного процесса выявили нарушение регламента эксплуатации реактора.

Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции породила множество экономических, социальных, медицинских, экологических и политических проблем. В 1990 г. в журнале «Природа» выходит статья Ю.И. Корякина «Сколько стоит Чернобыль». Автор сравнивает официальные сообщения власти о затрате 10 млрд рублей на устранение последствий техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС и 130 млрд долларов на АЭС «Три Майл Айленд» в США. При этом автор уточняет, что в Америке лишь произошло расплавление топлива реактора и не было разрушено здание блока, соответственно и затраты должны быть меньше. Корякин проанализировал все возможные потери и пришел к выводу, что минимальная оценка составляет 170 млрд. рублей, а максимальная – 215 млрд. рублей.

Авария на ЧАЭС породила множество слухов по поводу различных заболеваний, выявленных у пострадавших: опухоль молочной и щитовидной желез, рак легких и лейкозы связывают с последствиями радиационного излучения. Специалисты, которые занимались этим вопросом, выяснили связь радиации и рака щитовидной железы. Другие ученые согласились, что лейкоз может быть следствием аварии. Однако заболеть им могут лишь ликвидаторы, которые получили огромную дозу радиации. При этом сложности в этой теме вызывает и то, что практически невозможно проследить влияние радиации на онкологию.

Ряд политиков и ученых связали распад СССР с аварией на ЧАЭС. Из-за позднего сообщения о проблеме, а также длительного умалчивания ее настоящего масштаба население перестало доверять государству.

Сообщения о самой масштабной техногенной катастрофе появились в советских СМИ спустя несколько суток под давлением международного сообщества. 26 апреля система безопасности на Шведской АЭС начала подавать сигналы о радиационном загрязнении. Сотрудники выяснили, что оповещение не связано с работой самой станции, однако «по направлению ветра» было выдвинуто предположение об аварии на ЧАЭС.