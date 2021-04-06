«Ростелеком» поддержал в Рязани профориентационный интенсив «Будущее за IT». Организатором мероприятия выступил Центр цифрового образования «IT-CUBE. Рязань» при поддержке министерства образования и молодежной политики Рязанской области. Специалисты провайдера провели обучающий митап с учащимися средних и старших классов городских школ, где рассказали о технологии BIG Data, единой биометрической системе, Центре обработки данных и других цифровых сервисах. Сотрудники компании провели для ребят мастер-класс по сварке оптоволоконных линий связи, что вызвало большой интерес у подростков.

Ирина Суворова, заместитель директора по работе с внешней сетью и федеральными партнерами ОГАУ ДО «Центр цифрового образования»:

Одна из задач IT-CUBE – ранняя профориентация. К нам приходят дети, которые целенаправленно хотят получить актуальные и востребованные знания и навыки в сфере информационных технологий. Мы стремимся не только развивать их компетенции, но и показывать, где, в каких компаниях они могут в дальнейшем свои знания применить. Поэтому для нас так важна поддержка партнеров.

Татьяна Киселева, HR бизнес-партнер филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

Компания “Ростелеком” на регулярной основе поддерживает проекты, связанные с обучением будущих ИТ-специалистов. Мы прекрасно понимаем, что именно этим ребятам предстоит развивать цифровую экосистему, кибербезопасность, искусственный интеллект, интернет вещей и облачные сервисы. Возможно, кто-то из них, получив прикладные знания и компетенции в ИТ-области, придет работать именно в нашу компанию. А для тех подростков, кто еще не определился с будущей профессией, эксперты “Ростелекома” разработали онлайн-курс «Моя профессия», который поможет школьникам выбрать карьерный путь в цифровом мире. Курс доступен в образовательном сервисе “Ростелеком Лицей”».

В курсе «Моя профессия» представлены наиболее популярные и востребованные профессии современности: маркетинг, разработка (ИТ) и дизайн. Также в программу входит лекция, посвященная современному рынку труда и его тенденциям.

Более подробно узнать о курсах, а также подключить сервис «Ростелеком Лицей» можно на сайте или по телефону 8 800 100 0 800.