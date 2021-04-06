«Ростелеком» поддержал в Рязани профориентационный интенсив «Будущее за IT». Организатором мероприятия выступил Центр цифрового образования «IT-CUBE. Рязань» при поддержке министерства образования и молодежной политики Рязанской области. Специалисты провайдера провели обучающий митап с учащимися средних и старших классов городских школ, где рассказали о технологии BIG Data, единой биометрической системе, Центре обработки данных и других цифровых сервисах. Сотрудники компании провели для ребят мастер-класс по сварке оптоволоконных линий связи, что вызвало большой интерес у подростков.
Ирина Суворова, заместитель директора по работе с внешней сетью и федеральными партнерами ОГАУ ДО «Центр цифрового образования»:
Татьяна Киселева, HR бизнес-партнер филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
В курсе «Моя профессия» представлены наиболее популярные и востребованные профессии современности: маркетинг, разработка (ИТ) и дизайн. Также в программу входит лекция, посвященная современному рынку труда и его тенденциям.
Более подробно узнать о курсах, а также подключить сервис «Ростелеком Лицей» можно на сайте или по телефону 8 800 100 0 800.