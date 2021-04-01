«Ростелеком» обновил систему мониторинга ИТ-инфраструктуры Росалкогольрегулирования

«Ростелеком» завершил обновление и умощнение системы мониторинга инфраструктуры ЦОД Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Провайдер установил новую версию программного обеспечения и дополнил комплекс заказчика возможностью непрерывного контроля 150 единиц сетевого и серверного оборудования. Работы проводились в рамках выигранного «Ростелекомом» госконтракта.
Росалкогольрегулирование успешно использует систему мониторинга ИТ-инфраструктуры от «Ростелекома» с 2012 года. Решение создано на базе отечественного программного обеспечения «СКИТ», разработанного дочерней структурой «Ростелекома» — компанией «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». Уникальный автоматизированный комплекс гарантирует стабильную работу ресурсов ЦОД и помогает заказчику осуществлять контроль за его эксплуатацией в режиме реального времени. «СКИТ» повышает общую эффективность ИТ-инфраструктуры Росалкогольрегулирования и позволяет оптимизировать телекоммуникационные затраты.
Дмитрий Ким, вице-президент ПАО «Ростелеком» – директор МРФ «Центр»:
Константин Зверев, заместитель директора – директор по информационным технологиям МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:
Программно-аппаратный комплекс «СКИТ» в режиме реального времени проводит мониторинг объектов ИТ-инфраструктуры Росалкогольрегулирования, выявляет все инциденты, связанные с незапланированной остановкой сервисов, нарушением их функциональности, недостаточностью дискового пространства и другими системными ошибками. В случае обнаружения таких фактов система оповестит соответствующих сотрудников заказчика.
Для выполнения проектов «Ростелеком» использует собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИТ-решения. Компания имеет большой опыт построения сетей и информационных систем. Многие крупные отечественные предприятия и государственные структуры пользуются услугами компании как для организации работы, так и для оказания услуг населению.