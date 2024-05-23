Четверг, 23 мая, 2024

«Ростелеком Лицей» предлагает бесплатно пройти финальную подготовку к ЕГЭ и ОГЭ

Автор: 7info

Опубликовано

Компания «Ростелеком» предоставляет возможность бесплатно закрепить или улучшить знания по основным предметам школьной программы на заключительном этапе подготовки к Основному государственному экзамену (ОГЭ) и Единому государственному экзамену (ЕГЭ), которые пройдут с 21 мая по 5 июля 2024 года. Это позволит старшеклассникамповысить уверенность в собственных силах и значительно увеличить шансы на успешную сдачу выпускных экзаменов.

В новом разделе «Экзамены» от «Ростелеком Лицея» собраны демонстрационные варианты ОГЭ и ЕГЭ, аналогичные по структуре будущему экзамену. Для подготовки к ОГЭ доступны математика и русский язык, ЕГЭ — математика, русский язык и обществознание. Каждый предмет содержит пять тренировочных вариантов по 27 заданий в каждом. Бесплатно доступно 15 демовариантов. После выполнения заданий результат оценивается, и ученик получает подробные комментарии. Также в разделе «Экзамены» есть полезные материалы и лайфхаки для успешной сдачи тестов.

«Благодаря “Ростелеком Лицею” теперь легко обеспечить необходимую подготовку для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Особенно хочу подчеркнуть, что система тестирования удобна и практически аналогична реальному экзамену. По завершении заданий платформа покажет, где были сделаны ошибки, и оценит остальные результаты. На финишной прямой это отличная возможность для старшеклассников структурировать свои знания», — отметила директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов «Ростелекома» Виктория Богату.

Для знакомства с возможностями платформы и нового раздела «Экзамены», «Ростелеком Лицей» предоставляет две недели бесплатных занятий по промокоду EXAMEN. До 31 мая 2024 года учащиеся смогут улучшить свои знания по основным предметам перед выпускными экзаменами, а также принять участие в розыгрыше умной колонки VK с голосовым помощником Маруся. Больше информации доступно по ссылке.

Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388

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