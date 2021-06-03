«Ростелеком» и «Корпорация развития Рязанской области» подписали соглашение о сотрудничестве

На Петербургском международном экономическом форуме филиал ПАО «Ростелеком» и АО «Корпорация развития Рязанской области» заключили соглашение о сотрудничестве. Представителями сторон выступили губернатор Рязанской области Николай Любимов, генеральный директор «Корпорации развития» Артем Никитин и директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях Иван Анашкин.
Основная цель соглашения – совместное развитие и продвижение цифровых продуктов и сервисов в сфере девелопмента c использованием, в том числе, облачной инфраструктуры. Реализованные мероприятия позволят достичь более высоких темпов социально-экономического развития Рязанской области и повышения доли цифровой составляющей экономики региона.
В числе ключевых направлений сотрудничества – внедрение эффективных цифровых решений в сфере строительства недвижимости для российского бизнеса в интересах Рязанской области, применение продуктов информационной безопасности на объектах сторон, а также разработка и применение комплексных систем умных информационных сервисов для проектов «Корпорации развития».
Важным направлением взаимодействия также станет развитие и внедрение единых подходов к организации и предоставлению информационных ресурсов, обмен опытом, тестирование новых технологий, создание совместных платформенных решений в целях повышения качества сервисов для сотрудников и потребителей обеих компаний.
Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
АО «Корпорация развития Рязанской области» – институт развития, работа которого нацелена на привлечение инвестиций и выявление основных и наиболее перспективных точек роста Рязанской области, а также на поддержку бизнеса, промышленного и сельскохозяйственного производства в регионе.