«Ростелеком» адаптировал портал системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих

«Ростелеком» выпустил обновленную версию портала федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая полностью адаптирована для слабовидящих людей.
В мае 2021 года в ходе общероссийской тренировки, организованной ЦИК России, «Ростелеком» принимал обращения граждан об удобстве использования системы ДЭГ. Одной из ключевых рекомендаций избирателей было создание проработанной версии портала для слабовидящих людей.
Новая версия портала ДЭГ (vybory.gov.ru) реализована в полном соответствии с рекомендациями ГОСТ и учитывает требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничением жизнедеятельности, включая слабовидящих.
Федеральную систему ДЭГ разрабатывает «Ростелеком» по заказу ЦИК России и Минцифры России для применения в единый день голосования, который пройдет 19 сентября 2021 года. Голосование с использованием системы ДЭГ будет доступно избирателям семи регионов: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в Севастополе и Москве (московские избиратели голосуют на платформе mos.ru).