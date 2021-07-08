Россиянин убил приятеля и скормил его собакам

- Advertisement -

В Братске местный житель убил и расчленил своего знакомого, рассказала телеканалу «360» мать погибшего.

Инцидент произошел в конце февраля. Злоумышленник пригласил приятеля помочь по ремонту и снести стену в квартире. Во время работы мужчины поссорились, и хозяин ударил гостя ножом. В результате потерпевший скончался.

После этого убийца расчленил труп, сжег кости, сварил останки и скормил собакам. Вскоре его задержали.

В итоге суд отправил мужчину на принудительное лечение в закрытую клинику. По словам его матери, речь идет о наследственном заболевании.