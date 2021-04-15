Россияне назвали самых «вредных» коллег

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Сложнее всего общаться на работе с бухгалтерами и юристами, считают россияне. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения со всей старны.

36% россиян утверждают, что не испытывают дискомфорта при общении со специалистами любых профессий — от курьеров до IT-специалистов.

7% опрошенных уверены, что сложнее всего им дается общение с бухгалтерами.

О трудностях при общении с юристами заявили 4% россиян.

3% опрошенных признались, что не находят общего языка с менеджерами по продажам, IT-специалистами, а также с представителями собственной профессии — непосредственными коллегами.

В наличии трудностей во взаимодействии с менеджерами по персоналу и рабочими признались по 2% респондентов.

По 1% сообщили, что испытывают проблемы в общении с экономистами, инженерами, сотрудниками службы безопасности, менеджерами банков, водителями, продавцами и секретарями.

Еще 1% россиян сложно общаться на работе практически со всеми.

В трудностях коммуникации с представителями большинства названных профессий мужчины признаются чаще женщин. Женщинам сложнее дается общение лишь с IT-специалистами, инженерами, менеджерами банков и водителями, а 42% женщин не испытывают никаких сложностей в коммуникации, среди мужчин таковых лишь 29%.

По мнению 7% опрошенных, сложности в общении не зависят от профессии: гораздо большее значение имеют особенности характера, темперамента и черты личности собеседника.