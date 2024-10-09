Россию ожидает арктическое вторжение

Большая часть России сейчас находится под влиянием крупной циклонической системы, которая состоит из двух вихрей. Эти вихри сформировали устойчивый северный поток, и в центре арктического вторжения сейчас находится европейская часть страны. Об этом пишут «Метеовести».

Для региона это скорее хорошая новость — здесь уже начал формироваться антициклон, что приведет к улучшению погоды. Сегодня на Русской равнине осадки практически прекратятся: вместе с циклонами они под давлением области высокого давления сместятся на восток. Интенсивные ливни больше не ожидаются, хотя в отдельных районах, таких как северное Прикамье, Средний Урал и среднее течение Оби, дожди продолжат переходить в снег.

Экспансия зимы достигнет пика к четвергу! Снегопады дойдут даже до границ с Казахстаном. Весь Уральский хребет покроется снежным покровом, также побелеют Западная Сибирь, верховья Оби и Енисея. За Уралом похолодание обещает быть продолжительным. Например, в Тюмени сегодня ещё +7°, но уже грядущей ночью температура опустится ниже 0°. Завтра днём будет всего +1°, и начнёт формироваться снежный покров. Пик арктического вторжения ожидается к концу недели, когда дневные температуры будут слабыми плюсами, а ночные — около -5…-7°.

В европейской части страны снег ляжет только в Пермском крае, местами в Башкирии и Республике Коми. На остальной территории благодаря антициклону установится малооблачная погода. Однако это также приведёт к усилению ночного охлаждения, и в северной половине региона, вплоть до линии Владимир – Великий Новгород, ожидаются заморозки.

В Москве отрицательных температур пока не ожидается. Сегодня и завтра в столице прохладно: днём +8…+10°, что немного ниже нормы, ночью до +2°. Затем солнце начнёт лучше прогревать воздух, и температура поднимется до +13…+14°. Новое похолодание придёт в конце недели с очередной порцией осенних дождей.