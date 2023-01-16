Российское общество клинической онкологии выдало сертификат качество ПЦР лаборатории Рязанского онкодиспансера

Рязанский онкоцентр получил сертификат качества Российского общества клинической онкологии RUSSCO.
ПЦР лаборатория онкодиспансера была выбрала RUSSCO для участия в программе проведения контроля качества RAS тестирования в нозологии «Колоректальный рак».
В лабораторию доставили контрольные образцы опухолевой ткани для определения статуса мутаций RAS в 15 пробах. Результаты исследований проанализировали специалисты Краснодарского клинического онкодиспансера №1.
Рязанский онкоцентр успешно прошёл внешний контроль качества и получил сертификат на основании 100-процентной достоверности молекулярно-генетических исследований RAS.
Главный врач ОКОД Алексей Григорьев отметил важность этого направления.
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