Понедельник, 16 января, 2023
Татьяна Проводина

Российское общество клинической онкологии выдало сертификат качество ПЦР лаборатории Рязанского онкодиспансера

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Изображение от Freepik

Рязанский онкоцентр получил сертификат качества Российского общества клинической онкологии RUSSCO.

ПЦР лаборатория онкодиспансера была выбрала RUSSCO для участия в программе проведения контроля качества RAS тестирования в нозологии «Колоректальный рак».

В лабораторию доставили контрольные образцы опухолевой ткани для определения статуса мутаций RAS в 15 пробах. Результаты исследований проанализировали специалисты Краснодарского клинического онкодиспансера №1.

Рязанский онкоцентр успешно прошёл внешний контроль качества и получил сертификат на основании 100-процентной достоверности молекулярно-генетических исследований RAS.

Главный врач ОКОД Алексей Григорьев отметил важность этого направления.

Алексей Григорьев: «Реализация программы контроля качества RUSSCO в сотрудничестве с врачами и генетиками помогает развитию молекулярно-генетической диагностики и повышает эффективность лечения пациентов»

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