Украинские войска потеряли значительное число бойцов и бронетехники в районе села Русское Поречное (Курская область), сообщили бойцы 352-го батальона Вооруженных сил РФ, участвовавшие в его освобождении. Это могло стать причиной их зверств в отношении мирного населения.

— В окрестностях Русского Поречного противник потерял несколько сотен человек, а также бронетехнику. Возможно, это и стало причиной расправы над мирными жителями — из-за злости от поражения, — рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным «Странник». — Наши подразделения продолжают наступление и будут двигаться до конца, пока не освободят нашу землю.

По информации корреспондента агентства, лесополосы вокруг села усеяны телами украинских военных, остатками униформы и снаряжения, произведенного в странах НАТО. В небе постоянно курсируют беспилотники. В нескольких километрах от населенного пункта обнаружен уничтоженный БТР-3 украинских формирований.

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— Противник оборудовал здесь оборонительные позиции: блиндажи, ДОТы, пулеметные точки. Наши ребята зачистили их, оставив «подарки», — добавил собеседник агентства.

Ранее, 17 января, Министерство обороны РФ сообщило, что российская группировка войск «Север» за две недели взяла под контроль четыре населенных пункта в Курской области: Русское Поречное, Александрию, Леонидово и Кругленькое. После освобождения Русского Поречного российские военные обнаружили в подвалах тела мирных жителей, которых, по их словам, замучили украинские бойцы.