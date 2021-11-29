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Понедельник, 29 ноября, 2021
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Российские власти ищут замену термину «QR-код»

7info7
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Российские власти хотят минимизировать использование термина «QR-код», сообщает РБК. Альтернативные названия ему обсуждают в правительстве.

Так, предлагается несколько вариантов – «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зелёный паспорт», «ковипасс», «санитарный паспорт» и другие.

Новое название документу власти решили искать после социологических исследований, которые показали, что термин «QR-код» граждане воспринимают негативно. При этом среди них есть как вакцинированные, так и не вакцинированные граждане.

По сообщению источников издания, финальное название для документа будет закреплено официально в форме поправок к законопроектам о QR-кодах. Также название могут прописать в официальном документе оперштаба по борьбе с COVID-19

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