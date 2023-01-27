Российские сервисы начали ограничивать прием онлайн-платежей из-за границы

Платежные сервисы, которые обеспечивали прием иностранных карт в Рунете, стали ограничивать проведение таких операций в 2023 году, выяснили «Известия».

На фоне санкций со стороны Visa и Mastercard карты российских банков с марта прошлого года перестали принимать за границей, а «пластик» иностранных кредитных организаций — в России. Однако ряд сервисов начал предлагать отечественным компаниям услуги по приему платежей из-за рубежа. Среди таких ресурсов — Prodamus, Robokassa, PayBox и LifePay.

Для проведения операций по иностранным картам в Рунете ресурсы договаривались с банками-контрагентами из стран ближнего зарубежья. В службах поддержки сервисов подтвердили использование такой схемы. Однако банки-партнеры стали отказываться работать с компаниями из РФ из-за рисков вторичных санкций.

Так, Robokassa с начала этого года приостановила прием платежей по иностранным картам Visa, хотя ранее они были доступны, а также прекратила обрабатывать операции из США, отметили в службе поддержки сервиса. Там пояснили: изменения произошли на стороне контрагентов.

В Prodamus неделю назад перестали проходить операции в долларах. А PayBox с 23 января полностью прекратил принимать иностранные карты. Ранее ресурс проводил платежи из стран ближнего зарубежья.

Банки-эквайеры в основном из Казахстана и Киргизии выпускают таким сервисам виртуальные терминалы для приема иностранных карт, объяснил «Известиям» источник на платежном рынке. Он отметил: недавние сложности в проведении операций и отказы партнеров связаны с риском вторичных санкций и возможными крупными штрафами от международных платежных систем.

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Режим без Visa: сервисы останавливают прием онлайн-платежей из-за границы