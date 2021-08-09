Российские банки запускают карты с мгновенной конвертацией валюты

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Банки начали запускать карты с мгновенной конвертацией курсов валют при оплате за границей или в иностранных интернет-магазинах. Первым такой сервис запустил «Сбер», сообщили «Известиям» в кредитной организации.

Обычно при таких операциях деньги с карты списываются не сразу, а в течение нескольких дней. За этот период курс может вырасти, и в итоге в рублях будет потрачена большая сумма, чем планировал клиент.

Платежная индустрия в мире постепенно переходит к мгновенной конвертации, когда курс валюты будет фиксироваться на дату выполнения операции клиентом и далее без изменений использоваться на всех этапах, включая списание со счета, происходящее с задержкой в несколько дней, подтвердили в «Ренессанс Кредите», добавив, что банк планирует присоединиться к этой инициативе.

В других банках конвертация происходит несколько дней. В ПСБ сообщили, что обычно с момента проведения самой транзакции до момента фактической конвертации средств клиента на счете проходит от двух до четырех дней. В «Открытии» эта процедура занимает, как правило, три дня, в «Абсолюте» — «несколько суток», в Ситибанке — два-три дня, сообщили «Известиям» их представители. В МКБ курс фиксируется на дату проведения клиринга (расчета между банком-эмитентом и банком, обслуживающим магазин).

ЦБ приветствует решения, направленные на защиту интересов потребителей, сообщили «Известиям» в регуляторе. В Банке России считают, что проведение конвертации на момент покупки, а не позднее, когда осуществляется клиринг, делает процесс более понятным гражданам и отвечает в первую очередь их интересам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Время обмена: банки запускают карты с мгновенной конвертацией валюты.