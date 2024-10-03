Четверг, 3 октября, 2024

Российская спортсменка столкнулась со своими страхами в шоу «Игры без границ»

Автор: Алексей Самохин

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Фото: ТНТ

В воскресенье 6 октября в 21.30 на ТНТ выйдет новый выпуск самого масштабного спортивного шоу на российском ТВ «Игры без границ» (16+). В проекте принимают участие атлеты из девяти стран мира, и у каждого есть шанс завоевать кубок победителя, а также весомый приз в десять миллионов рублей.

В новой серии российские спортсмены столкнутся со страхом и установят рекорд по игре в «догонялки». 

В новом выпуске честь своих стран будут отстаивать спортсмены из Беларуси. Узбекистана, Ирана и России. Каждый из них приложит максимум усилий для того, чтобы вывести свою страну в победители.  Белорусские спортсмены Витал Павловский и Ольга Черника проявят максимум смекалки, участница Иранской команды Ясаман Лаббани Мотлаг продолжит испытание несмотря на травму, атлеты из Узбекистана Марк Рогалёв и Гавхар Мирзаева покажут невероятную волю к победе, а российские игроки Иван Чугунов и Марина Мирчук — установят рекорд и преодолеют свой страх.

На одном из самых сложных испытаний проекта «Сфера страха» сойдутся Марина Мирчук и Гавхар Мирзаева. Обе девушки боятся высоты, поэтому игра в «догонялки» на раскачивающейся сфере станет для них серьёзнейшим испытанием. Спортсменки не смогут сдержать эмоций, находясь на высоте.

«У Марины Мирчук сильный страх, она просто кричит от страха, не может сдвинуться», — прокомментируют состояние российской спортсменки комментаторы Тамби Масаев и Роман Нагучев. 

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