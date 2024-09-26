Россиянка поехала на фронт, чтобы найти тело мужа и отомстить за его смерть

Жена бойца из Москвы, погибшего в зоне проведения спецоперации, отправилась на передовую, чтобы найти тело мужа и отомстить за его смерть, пишет КП.

Москвичка рассказала, что начала встречаться с будущим мужем после начала боевых действий. Сначала она передавала гуманитарные грузы российским бойцам. Среди них и оказался ее возлюбленный. В декабре 2023 года они оформили отношения.

Вскоре мужчину отправили в Белгородской области, спустя полгода девушке сообщили, что ее муж погиб. Сначала она не поверила в случившееся и провела расследование. Очевидец смерти ее супруга рассказал ей о местонахождении его тела. Боец погиб из-за атаки украинского дрона.

«Я подала документы в Минобороны, чтобы работать. Буду за БПЛА мстить, — призналась москвичка.

В итоге она отправилась в Белгородскую область.