Россиянка поехала на фронт, чтобы найти тело мужа и отомстить за его смерть

Жена бойца из Москвы, погибшего в зоне проведения спецоперации, отправилась на передовую, чтобы найти тело мужа и отомстить за его смерть, пишет КП.
Москвичка рассказала, что начала встречаться с будущим мужем после начала боевых действий. Сначала она передавала гуманитарные грузы российским бойцам. Среди них и оказался ее возлюбленный. В декабре 2023 года они оформили отношения.
Вскоре мужчину отправили в Белгородской области, спустя полгода девушке сообщили, что ее муж погиб. Сначала она не поверила в случившееся и провела расследование. Очевидец смерти ее супруга рассказал ей о местонахождении его тела. Боец погиб из-за атаки украинского дрона.
В итоге она отправилась в Белгородскую область.