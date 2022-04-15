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Пятница, 15 апреля, 2022

Россиянин покусал полицейского в день освобождения из колонии и вернулся в СИЗО

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Россиянин покусал полицейского в день освобождения из колонии и вернулся в СИЗО

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В Хабаровске пьяный мужчина избил сожителя знакомой и сотрудника полиции в день освобождения из колонии, пишет КП.

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Следователи рассказали, что злоумышленник решил отметить выход на свободу и устроил застолье со знакомой и ее молодым человеком. Он напился и избил другого парня из-за неприязни. Потерпевший с ножевым ранением покинул квартиру, позвонил в полицию и обратился за медпомощью.

На место происшествия прибыл полицейский, что крайне разозлило виновника торжества. Мужчина набросился на стража порядка с кулаками, принялся оскорблять его и укусил за руку. Правоохранители задержали нападавшего.

В итоге на этот раз его приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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