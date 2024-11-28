Четверг, 28 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Россияне рассказали, что хотели бы получить в подарок на Новый год

Дата публикации

Кристина Аманн
Image by pvproductions on Freepik

Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос среди россиян и выяснили, что же они хотели бы получить в качестве подарка на Новый год. В опросе традиционно участвовало 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Выяснилось, что каждый пятый россиянин мечтает получить в подарок туристическую путевку. Еще 18% не против, если им подарят деньги. Интересное наблюдение: в прошлом году о путешествиях мечтали меньше, чем о деньгах.

Для каждого десятого россиянина самым желанным подарком станет смартфон, планшет или ноутбук. Не прочь люди и научиться чему-то новому, поэтому с радостью примут в качестве подарка сертификат на образовательные курсы. Любителей повышать свои навыки и способности оказалось 8%.

4% россиян мечтают о новой бытовой технике, по 3% — о наборе косметики, книге, спортинвентаре или подарочном сертификате.

А вот ювелирные украшения хотели бы получить еще меньше людей – всего лишь 2% опрошенных. Столько же ответили, что были бы рады билетам в театр, инструментам для ремонта, товарам для здоровья или предметам интерьера.

Одежду и обувь, алкоголь и компьютерные игры – категории, которые набрали наименьшее количество голосов. Только 1% россиян хотел бы получить такой подарок на Новый год (по 1% приходится на каждую категорию).

Новости рубрики
Новости Рязани и области

В мэрии назвали причину массового отключения отопления в Приокском

Дело вовсе не в аварии, как заявляли ранее.
Администрация

У поворота на Центролит в Рязани установили новый светофор за 5 млн рублей

Работы по строительству светофорного объекта обошлись в более 5 млн. рублей. Он  подключен к автоматической системе управления дорожным движением.
Новости Рязани и области

В Рязанской области похолодает до -7 градусов

ГУ МЧС России по Рязанской области публикует прогноз погоды на вторник, 26 ноября.