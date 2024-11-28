Россияне рассказали, что хотели бы получить в подарок на Новый год

Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос среди россиян и выяснили, что же они хотели бы получить в качестве подарка на Новый год. В опросе традиционно участвовало 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Выяснилось, что каждый пятый россиянин мечтает получить в подарок туристическую путевку. Еще 18% не против, если им подарят деньги. Интересное наблюдение: в прошлом году о путешествиях мечтали меньше, чем о деньгах.

Для каждого десятого россиянина самым желанным подарком станет смартфон, планшет или ноутбук. Не прочь люди и научиться чему-то новому, поэтому с радостью примут в качестве подарка сертификат на образовательные курсы. Любителей повышать свои навыки и способности оказалось 8%.

4% россиян мечтают о новой бытовой технике, по 3% — о наборе косметики, книге, спортинвентаре или подарочном сертификате.

А вот ювелирные украшения хотели бы получить еще меньше людей – всего лишь 2% опрошенных. Столько же ответили, что были бы рады билетам в театр, инструментам для ремонта, товарам для здоровья или предметам интерьера.

Одежду и обувь, алкоголь и компьютерные игры – категории, которые набрали наименьшее количество голосов. Только 1% россиян хотел бы получить такой подарок на Новый год (по 1% приходится на каждую категорию).