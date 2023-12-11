Понедельник, 11 декабря, 2023
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Россияне будут дарить на Новый год электронику, одежду и товары для дома

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Photo by form PxHere
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Чаще всего в качестве подарков на Новый год россияне выбирают электронику, товары для дома и одежду. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на наставника в сфере электронной коммерции и селлера Евгения Трифонова.

По его словам, перед праздниками повысилось количество продаж не только новогодних атрибутов, но и других категорий товаров. Так, согласно аналитике, россияне стали чаще покупать игрушки, электронику, бытовую технику, товары для дома и кухни.

В целом, отметил Трифонов, перед Новым годом продажи на маркетплейсах ощутимо растут вверх, что связано и с распродажами, и с выбором подарков.

«Многие селлеры за ноябрь-декабрь в некоторых категориях делают выручку, сопоставимую со всеми оставшимися месяцами вместе взятыми. Спад продаж начинается с последних чисел декабря и длится где-то до 2-3 января», — рассказал эксперт.

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