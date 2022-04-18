Россиян предупреждают о влиянии ретроградного Меркурия в мае и июне

Планета Меркурий будет находиться в ретроградной фазе с 10 мая по 3 июня 2022 года. Астролог Алёна Футущак рассказала МК в Санкт-Петербурге, кто из знаков зодиака ощутит на себе влияние надвигающегося астрономического явления.

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По словам специалиста, Меркурий отвечает сразу за несколько сфер: коммуникации, транспорт, обучение, перемещение и поездки. А ещё – за продажи и документооборот. В фазе ретроградности все дела, связанные с этими направлениями, могут пойти не по плану.

При этом Алёна Футущак отмечает: ретроградный Меркурий влияет не на все знаки Зодиака, а только на те, в чьём прогнозе задевает важные точки. На этот раз влияние ретроградности на себе ощутят представители знаков Близнецы, Стрельцы, Девы и Рыбы.