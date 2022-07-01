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Пятница, 1 июля, 2022

Роспотребнадзор снимает в России все антиковидные ограничения

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Роспотребнадзор снимает в России все антиковидные ограничения

Роспотребнадзор снимает в Российской Федерации все ограничения, введённые в связи с распространением COVID-19. При необходимости их вернут обратно, сообщили в ведомстве ТАСС.

Речь идёт о таких ограничениях как соблюдение масочного режима, запрет на работу заведений общепита в ночное время и других.

– При ухудшении обстановки по коронавирусу действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено, — заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили: на протяжении четырёх месяцев отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидпроцесса. Так, недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза — с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06 и находится на минимальных значениях с начала пандемии. 

Нововведения вступают в силу 1 июля.

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