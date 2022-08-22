Роспотребнадзор представил отчёт о состоянии воздуха в Рязанской области за 22 августа

Пробы воздуха отбирались на территории Клепиковского и Рязанского районов для оценки возможного вреда здоровью в связи с лесными пожарами.

Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области представил результаты лабораторных исследований. На границе деревни Ольгино в Клепиковском районе проба воздуха соответствовала гигиеническим нормативам, кроме диоксида азота – 1,3 ПДК, сернистого ангидрида – 2,8 ПДК.

На границе села Криуша в Клепиковском районе проба соответствовала гигиеническим нормативам, сернистого ангидрида – 2,4 ПДК.

В одном километре от посёлка Деулино в Рязанском районе превышений ПДК не выявлено.

Пробы исследовались на содержание азота диоксида, сернистого ангидрида, формальдегида, взвешенных веществ, сероводорода, оксида углерода и мелкодисперстных взвешенных частиц.

В ведомстве отметили, что до нормализации обстановки контроль состояния воздуха будет продолжаться в ежедневном режиме.