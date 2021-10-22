Роспотребнадзор озвучил единственное пожизненное противопоказание к вакцинации

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала в беседе с ТАСС о единственном противопоказании для получения пожизненного медотвода от вакцинации против коронавируса.

По словам специалиста, это возможно лишь при тяжелой аллергической реакции на препарат или его компоненты.

В качестве примера Руженцова перечислила отек Квинке, судороги, температуру тела выше сорока градусов, а также инфильтрат более восьми сантиметров в диаметре.

Медик уточнила, что во всех остальных случаях речь идет лишь о временных противопоказаниях.