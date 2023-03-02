Четверг, 2 марта, 2023
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Роспотребнадзор назвал фейком сообщения о вспышке холеры в России

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Изображение от Freepik

Распространяемая через мессенджеры информация о вспышке холеры в России в связи с биологической диверсией со стороны Украины является фейком. Соответствующая информация появилась на сайте управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

Ведомство напомнило, что впервые подобный вброс случился в начале мая 2022 года, затем повторялся в июне и октябре.

— Заметим, что текст сообщения не меняется, пересылается через мессенджеры одна и та же картинка, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что благодаря эффективной работе санитарно-эпидемиологической службы случаи холеры в РФ не регистрируются уже долгое время.

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