Роскосмос собирается очищать воду в Рязани озонаторами

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал телеканалу «Звезда», какие разработки предлагаются для использования в гражданской сфере. Среди них озонаторы, которые будут использовать для очистки воды в Рязанской области.

Рогозин отметил, что поднять воду из-под земли мало, её необходимо очистить от примесей, тяжёлых металлов. Для этого будут использоваться приборы Роскосмоса. Корпорация ведёт переговоры с Рязанской, Калужской, Вологодской областями.

Ещё один прибор от Роскосмоса — плазмотрон, разработанный в центре Келдыша. При помощи высокотемпературной плазмы отходы, ядохимикаты можно буквально распылять на атомы.