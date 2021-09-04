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Суббота, 4 сентября, 2021
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Роскосмос собирается очищать воду в Рязани озонаторами

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Роскосмос собирается очищать воду в Рязани озонаторами

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Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал телеканалу «Звезда», какие разработки предлагаются для использования в гражданской сфере. Среди них озонаторы, которые будут использовать для очистки воды в Рязанской области.

Рогозин отметил, что поднять воду из-под земли мало, её необходимо очистить от примесей, тяжёлых металлов. Для этого будут использоваться приборы Роскосмоса. Корпорация ведёт переговоры с Рязанской, Калужской, Вологодской областями.

Ещё один прибор от Роскосмоса — плазмотрон, разработанный в центре Келдыша. При помощи высокотемпературной плазмы отходы, ядохимикаты можно буквально распылять на атомы.

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