Росгвардейцы задержали двух нетрезвых водителей в Клепиковском и Пронском районах

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области задержали нетрезвых водителей в Клепиковском и Пронском районах. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Одного из водителей задержали в Туме Клепиковского района. Это произошло 22 июня. Росгвардейцы, патрулировавшие улицы, заметили что автомобиль ВАЗ-2107 хаотично перемещается по проезжей части, создавая аварийную ситуацию. Сотрудники Росгвардии остановили автомобиль и увидели, что за рулем сидит водитель с явными признаками алкогольного опьянения. Им оказался житель Владимирской области 2005 года рождения без водительского удостоверения и прав. Росгвардейцы задержали нарушителя и передали его сотрудникам ГИБДД ОМВД России по Клепиковскому району.

Вечером того же дня в Новомичуринске на улице Строителей сотрудники Росгвардии задержали жителя Скопинского района 1990 года рождения, который также управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Он управлял автомобилем ВАЗ 21120. Во время передвижения по дороге вилял из стороны в сторону и нарушал линию разметки. Сотрудники Росгвардии передали задержанного сотрудникам ГИБДД ОМВД по Пронскому району.