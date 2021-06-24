Росавтодор капитально отремонтирует обход Михайлова

Росавтодор капитально ремонтирует обход города Михайлова, сообщила группа Рязанской области ВКонтакте. У
часток включили в состав федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» в 2019 году.
Основание дороги укрепят органоминеральной смесью на основе битумной эмульсии. Технология позволит сделать дорожное полотно долговечным, износостойким.
На участке обновят барьерное ограждение, установят дорожные знаки, нанесут разметку, укрепят путепровод через железную дорогу, сделают линии электроосвещения. Работы завершат осенью 2021 года.