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Воскресенье, 13 июня, 2021
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Ролик кражи товара из спортивного магазина Рязани попал в сеть

7info7
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Нетрадиционный способ борьбы с ворами решил использовать сотрудник магазин спортивного питания в Рязани.

Сегодня камеры наблюдения зафиксировали в магазине двух молодых людей, которые взяли с полки  товар и не оплатили его.

Ролик прислали в редакцию YA62.ru.

В обращении говорится о том, что у нарушителей закона есть время «выйти сухими из воды».

Для этого и необходимо вернуть товар до закрытия магазина. В таком случае у «разбойников» есть шанс остаться безнаказанными. Сотрудники уверяют, что не будут писать заявление в полицию.

Час «Ч» наступит ровно в 21.00.

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