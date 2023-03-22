Среда, 22 марта, 2023
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Родители изрезанной в Химках школьницы потребовали 20 миллионов рублей

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Семья школьницы, которую изрезали в лицея №10 в Химках, потребовала через суд 20 миллионов рублей компенсации, сообщил телеграм-канал Shot.

Родители девочки выдвинули такое требование к учебному заведению, его директору и родственникам напавшей.

«Наша цель — не допустить, чтобы такое произошло с другими детьми», — пояснила свою позицию мама пострадавшей.

Инцидент произошел 7 февраля. Тогда 12-летняя девочка заманила жертву в школьный туалет, достала нож и ударила оппонентку несколько десятков раз. Потерпевшей потребовалась операция. Сейчас она восстанавливается дома.

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