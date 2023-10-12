РНПК провела День открытых дверей для рязанских студентов

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть»), которая участвует в федеральном образовательном проекте ««Профессионалитет», открыла двери для студентов профессиональных образовательных учреждений города и региона.

За два дня завод посетили более 100 студентов Касимовского нефтегазового колледжа и Рязанского колледжа электроники. Им провели обзорные экскурсии по территории производства, на которых они смогли увидели всё, что видели в учебных материалах: технологические установки, сырьевые резервуары.

Молодые специалисты Максим Воронов, Денис Трунькин и Ярослав Лебедев рассказали студентам, чем занимается завод, какие технологии применяет, сколько и какую продукцию выпускает.

После экскурсий в Учебном центре завода студентам организовали встречи с начальниками основных и вспомогательных производственных цехов, которые рассказали гостям о специфике работы своих подразделений и поделились, кадры ждут у себя на работу. Специалисты по подбору персонала проинформировали студентов о мерах поддержки и бонусах для молодых сотрудников.

День открытых дверей — один из инструментов популяризации проекта «Профессионалитет» в Рязанской НПК. Ежегодно завод посещают школьники, студенты региональных ссузов и вузов. Завод организует для студентов все виды практик – учебную, производственную и преддипломную, которые проходят 100 и более студентов со всей России. Практики открывают возможность посетить технологические установки, заниматься на учебном полигоне, просматривать учебные фильмы об основных операциях рабочих профессий, изучать основы нефтепереработки и получать всю необходимую информацию для написания выпускных работ.

Для подготовки кадров предприятие реализует корпоративную систему непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Первой ступенью системы является «Роснефть-класс», располагающийся в школе №43. Вторая ступень — обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиотехническом университете. РНПК сотрудничает и с другими вузами страны, ведет совместные проекты с Рязанским колледжем электроники, Железнодорожным техникумом, Касимовским нефтегазовым и Рязанским технологическим колледжами.

Такой подход дает результаты, отмечает пресс-служба компании. В 2023 году в коллектив Рязанской НПК пришли около 30 молодых кадров. Они работают операторами технологических установок, машинистами компрессорных установок, аппаратчиками-инженерами, лаборантами химического анализа и экономистами.