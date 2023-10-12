Четверг, 12 октября, 2023
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РНПК провела День открытых дверей для рязанских студентов

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Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть»), которая участвует в федеральном образовательном проекте ««Профессионалитет», открыла двери для студентов профессиональных образовательных учреждений города и региона.

За два дня завод посетили более 100 студентов Касимовского нефтегазового колледжа и Рязанского колледжа электроники. Им провели обзорные экскурсии по территории производства, на которых они смогли увидели всё, что видели в учебных материалах: технологические установки, сырьевые резервуары.

Молодые специалисты Максим Воронов, Денис Трунькин и Ярослав Лебедев рассказали студентам, чем занимается завод, какие технологии применяет, сколько и какую продукцию выпускает.

После экскурсий в Учебном центре завода студентам организовали встречи с начальниками основных и вспомогательных производственных цехов, которые рассказали гостям о специфике работы своих подразделений и поделились, кадры ждут у себя на работу. Специалисты по подбору персонала проинформировали студентов о мерах поддержки и бонусах для молодых сотрудников.

День открытых дверей — один из инструментов популяризации проекта «Профессионалитет» в Рязанской НПК. Ежегодно завод посещают школьники, студенты региональных ссузов и вузов. Завод организует для студентов все виды практик – учебную, производственную и преддипломную, которые проходят 100 и более студентов со всей России. Практики открывают возможность посетить технологические установки, заниматься на учебном полигоне, просматривать учебные фильмы об основных операциях рабочих профессий, изучать основы нефтепереработки и получать всю необходимую информацию для написания выпускных работ.

Для подготовки кадров предприятие реализует корпоративную систему непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Первой ступенью системы является «Роснефть-класс», располагающийся в школе №43. Вторая ступень — обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиотехническом университете. РНПК сотрудничает и с другими вузами страны, ведет совместные проекты с Рязанским колледжем электроники, Железнодорожным техникумом, Касимовским нефтегазовым и Рязанским технологическим колледжами.

Такой подход дает результаты, отмечает пресс-служба компании. В 2023 году в коллектив Рязанской НПК пришли около 30 молодых кадров. Они работают операторами технологических установок, машинистами компрессорных установок, аппаратчиками-инженерами, лаборантами химического анализа и экономистами.

РНПК провела День открытых дверей для рязанских студентов
РНПК провела День открытых дверей для рязанских студентов
РНПК провела День открытых дверей для рязанских студентов
РНПК провела День открытых дверей для рязанских студентов
РНПК провела День открытых дверей для рязанских студентов
РНПК провела День открытых дверей для рязанских студентов
РНПК провела День открытых дверей для рязанских студентов
РНПК провела День открытых дверей для рязанских студентов
РНПК провела День открытых дверей для рязанских студентов
РНПК провела День открытых дверей для рязанских студентов

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