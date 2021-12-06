Рязанскую НПК наградили за участие в международной акции «Сад памяти»

Коллектив Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», наградили благодарственным письмом администрации г. Рязани по итогам участия в международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». Вручение прошло в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина.

Весной работники завода передали саженцы деревьев в пять школ микрорайона Дашково-Песочня. Молодые дубы были высажены накануне Дня последнего звонка на территориях школ №31, 51, 68, 62 и 75. Масштабная акция прошла в память о героях, которые в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт со школьной скамьи защищать Родину.

В текущем году нефтезавод провел серию экологических инициатив по озеленению и наведению чистоты на улицах, в скверах и парках областного центра. Весной в рамках всероссийской экологической акции «Зеленая весна-2021» работники высадили более 500 саженцев дуба, ели, сосны и липы на разных площадках города. Осенью в рамках реализации экологических инициатив РНПК высадила еще 100 саженцев пирамидального тополя в самом густонаселенном районе города Рязани – Дашково-Песочня на улице Зубковой.