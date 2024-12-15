Рязанский ТЮЗ ждет зрителей с премьерным спектаклем «Ревизор»

В Рязанском областном театре юного зрителя в воскресенье, 15 декабря, состоялась премьера спектакля «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя. Интересно, что в этом году исполнилось 215 лет со дня рождения великого русского поэта.

Режиссер-постановщик, почетный работник культуры и искусства Рязанской области Марина Есенина, оставила гоголевский текст без изменений. В комедии затронуты все важнейшие социальные и общественные вопросы страны, актуальные и по сей день. Как и в жизни, трагическое здесь тесно переплетено с комическим.

Два часа 40 минут, которые длится спектакль с антрактом, доставляют истинное удовольствие зрителям. Идея комедии достигается яркими и выразительными постановочными решениями.

Все декорации спектакля — это пара стульев и огромный стол, он же на глазах зрителей становится комнатой под лестницей, площадью на улице, домом городничего. Гениально и просто. В этой простоте уверенно ведут себя актеры театра.

В роли городничего — почетный работник культуры и искусства Рязанской области Владимир Баранов, который блестяще передает эмоции своего героя. Взгляд, жесты, волнение и переживания, даже капельки пота на лбу — кажется, сам Гоголь писал своего героя с Антона Антоновича, сыгранного Владимиром Барановым. Как не сопротивляйтесь, дорогие зрители, но вы будете симпатизировать этому персонажу, несмотря на всю его алчную натуру.

Молодого и циничного Хлестакова на сцене театра играет харизматичный Николай Ребров. При всей своей наглости Иван Александрович по-детски наивен. Он так очарован собственным обманом, которого даже не планировал, что в какой-то момент, кажется, сам начинает в него верить. Перед нами уже самый настоящий чиновник из Петербурга с невероятным количеством достижений и высочайшими связями, способный решить любую проблему и выполнить самое странное пожелание горожан. Хлестаков Николая Реброва получился таким же ярким и запоминающимся, как и его костюм. Талант актера, безусловно, одно из составляющих спектакля.

Вся воровская верхушка города — Хлопов, Ляпкин-Тяпкин, Земляника, уморительная парочка Добчинский и Бобчинский (в ролях Константин Зенков и Дмитрий Мазепа) и другие — невероятно хороша в воплощении актеров рязанского ТЮЗа. Марина Заланская и Наргиз Мустафаева в образе известных всем Анны Андреевны и Марьи Антоновны — мать и дочь, вечно спорящие и обвиняющие друг друга — придают особый шарм спектаклю. Дуэт двух клоунесс вызывает в зале гомерический хохот.

Финал спектакля ни для кого не секрет — знаменитая немая сцена и приезд настоящего ревизора. Зритель понимает, что жителей города N ждет расплата, а не спокойная сытая старость, о которой они мечтали.

Премьерные показы спектакля пройдут 15 и 17 декабря 2024 года. В 2025 году комедию можно будет посмотреть 23 и 24 января. Возрастное ограничение 16+.