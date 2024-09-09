Рязанской области пресечено 3 правонарушения в сфере миграции

За прошедшие выходные рязанские полицейские пресекли 29 правонарушений и 3 преступления в сфере миграции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В Рязанском, Рыбновском, Шиловском, Клепиковском и Шацком районах на мигрантов составили административные протоколы за нарушение правил пребывания на территории РФ и незаконное осуществление трудовой деятельности.

На улице Великанова в Рязани сотрудники полиции выявили, что 60-летняя рязанка осуществила фиктивную постановку на учёт 30-летнего гражданина одной из среднеазиатских стран.