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Четверг, 25 ноября, 2021
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В Рязанской области досрочно завершили ремонт дорог в Кадомском и Пронском районах

7info7

В Рязанской области досрочно завершили ремонт дорог в Кадомском и Пронском районах. Это удалось сделать благодаря дополнительной федеральной поддержке, сообщил глава региона Николай Любимов.

Ремонт проводился в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Протяжённость отремонтированного участка автодороги Сасово – Восход – Кадом составляет более 600 м, он является переходящим. Согласно контракту, сдача участка подрядчиком была запланирована на лето 2022 года. Но его ввели в эксплуатацию досрочно.

Стоимость ремонт дороги превысила 6,7 млн руб., из них 6,5 млн – федеральные средства. На объекте заменили асфальт, укрепили обочины, нанесли разметку, установили дорожные знаки.

— Решением Правительства РФ Рязанской области были направлены дополнительные средства резервного фонда в объеме 400 млн руб. на опережающие темпы развития дорожного хозяйства региона. С помощью дополнительного финансирования  нам удалось досрочно завершить ремонт дорог в Кадомском и Пронском районах. В ближайшее время будут закончены работы и на других объектах в Сасовском и Пителинском районах, – отметил Николай Любимов.

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