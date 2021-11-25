В Рязанской области досрочно завершили ремонт дорог в Кадомском и Пронском районах. Это удалось сделать благодаря дополнительной федеральной поддержке, сообщил глава региона Николай Любимов.

Ремонт проводился в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Протяжённость отремонтированного участка автодороги Сасово – Восход – Кадом составляет более 600 м, он является переходящим. Согласно контракту, сдача участка подрядчиком была запланирована на лето 2022 года. Но его ввели в эксплуатацию досрочно.

Стоимость ремонт дороги превысила 6,7 млн руб., из них 6,5 млн – федеральные средства. На объекте заменили асфальт, укрепили обочины, нанесли разметку, установили дорожные знаки.