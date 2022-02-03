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Четверг, 3 февраля, 2022

Рязанское УФАС опровергло информацию о демонтаже рекламных щитов с символикой бренда региона на Московском шоссе

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Рязанское УФАС опровергло информацию о демонтаже рекламных щитов с символикой бренда региона на Московском шоссе

Александр Ильин
Рязанское УФАС
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Рязанское Управление Федеральной антимонопольной службы опровергло появившуюся в СМИ и соцсетях информацию о демонтаже рекламных конструкций с символикой бренда региона на Московском шоссе, сообщила пресс-служба ведомства. 

Напомним, ранее предполагалось, что УФАС обязал мэрию Рязани убрать рекламные щиты с изображениями Сергея Есенина, памятника Евпатию Коловрату, драмтеатра, Рязанского Кремля, на которых присутствовала символика нового бренда области, разработанного студией Артемия Лебедева. 

УФАС уточнило, что речь о демонтаже этих конструкций не идёт. Вместо этого горадминистрации поручено другой рекламный щит, содержащий коммерческую рекламу.

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Ранее сообщалось, что Артемий Лебедев опубликовал «новый вариант» бренда Рязанской области.

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