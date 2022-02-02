Рязанское УФАС обязало мэрию убрать до 4 марта рекламные щиты с символикой бренда региона на Московском шоссе

Рязанское Управление Федеральной антимонопольной службы выдало предупреждение горадминистрации о необходимости демонтировать рекламные конструкции с символикой бренда региона на Московском шоссе.

Соответствующий ответ поступил от ведомства на обращение рязанца, который заявил, что рекламные щиты находятся там незаконно. Об этом он рассказал в соцсетях.

В УФАС отметили, что конструкции с брендом области содержат «признаки нарушения антимонопольного законодательства».

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Согласно документу, мэрия обязана до 4 марта демонтировать рекламные щиты.