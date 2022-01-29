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Суббота, 29 января, 2022

В Рязани презентовали бренд региона, разработанный студией Артемия Лебедева

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В Рязани презентовали бренд региона, разработанный студией Артемия Лебедева

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / ТКР

28 января в Рязани представили бренд региона, который разрабатывался в течение полугода Корпорацией развития области совместно со студией Артемия Лебедева. Презентацию транслировал телеканал ТКР. 

В ходе презентации заместитель председателя правительства региона Артем Никитин.заявил, что новый бренд будет активно использоваться для продвижения товаров и услуг Рязанской области, для выстраивания деловых контактов.

Никитин отметил, что в разработке бренда участвовали несколько сотен жителей региона, дизайнеры, социологи, маркетологи.

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