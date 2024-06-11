Рязанское УФАС обнаружило признаки картельного сговора на 1,6 млрд рублей

Рязанское УФАС России сообщило о выявлении признаков нарушения на торгах в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги.

Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СтройКапиталлГрупп» и ООО «ПромПесок».

Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в открытых конкурсах. Компании заключили контракты на работы по подготовке проектной документации, инженерные изыскания и работы по капитальному ремонту автомобильных дорог.

Торги проводились на территории Рязанской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сумма начальных цен торгов с признаками картеля составляет 1 600 376 153 рубля.

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы, сообщает пресс-служба регионального УФАС.