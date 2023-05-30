Вторник, 30 мая, 2023
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Рязанское предприятие представило свою продукцию на выставке в Иране

7info

Министерство экономического развития Рязанской области информирует о том, что продукция рязанского предприятия представлена на международной выставке здравоохранения Iran Health 2023 в Тегеране (Иран).

Выставка проводится в Иране ежегодно с 1989 года. В ней участвует около 700 компаний. Мероприятие является главной международной площадкой для производителей медицинских товаров, где они могут продемонстрировать свои товары и услуги. Ожидается, что в этом году экспозицию посетят более 20 тыс. человек.

На Iran Health 2023 при участии регионального Агентства развития бизнеса представлен индивидуальный стенд рязанской компании «Емельянъ Савостинъ», производство которой располагается в Клепиковском районе. Предприятие предлагает продукцию медицинского и косметико-гигиенического назначения, которая реализуется в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ассортимент включает в себя медицинские ваты, марлевые бинты, расходные материалы, в том числе косметические, из натурального сырья. Как отметили представители предприятия, многие из представленных товаров отсутствуют на локальном рынке. Они заинтересовали представителей иранских компаний, а также бизнесменов из других стран.

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