Рязанское предприятие планирует серийный выпуск многоуровневого надземного паркинга

ООО «СтальСтройТехнологии» планирует реализовать уникальный инновационный проект — многоуровневый надземный паркинг. Генеральный директор предприятия Павел Захаров представил эту идею генеральному директору Корпорации развития Вячеславу Несину во время экскурсии по заводу 3 октября.

Металлическая конструкция позволит разместить около 50 автомобилей на площади до 50 квадратных метров. Такое вертикальное хранение автомобилей особенно актуально в условиях плотной застройки, где традиционные паркинги ограничены в пространстве.

Презентация проекта прошла на международной промышленной выставке «Иннопром.Беларусь». Партнёром компании «Могилевлифтмаш» стала «СтальСтройТехнологии», с которой был подписан договор о сотрудничестве в производстве парковочных систем. Планируется, что продукт выйдет на рынок летом 2026 года.

Первым объектом, где будет установлена многоуровневая парковка, станет Индустриальный парк «Рязанский», где компания «СтальСтройТехнологии» строит свой новый производственный комплекс.